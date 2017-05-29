Калининград, 29 мая, 2017, 05:12 — ИА Регнум. В Калининграде накануне были задержаны члены экстремистской общественной организации «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС) — Игорь Иванов, Николай Мамаев и Александр Оршулевич. Сегодня, 29 мая, суд примет решение об избрании меры пресечения задержанным.

Из архива ИА REGNUM Сепаратисты из калининградского БАРСа с лозунгом, обкатанным на Украине

Резонанс либеральной блогосферы вызвало задержание Оршулевича, три года назад признанного виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Минувшей весной прокуратура Калининградской области вынесла предостережение Оршулевичу о недопустимости нарушения ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Речь идёт об интервью, данном телеканалу «Россия-1», где сепаратист заявил о поддержке инициативы переименовать Калининград в Кёнигсберг («Оршулевич является ярым сторонником немецких названий», — говорится, в частности, в прокурорском документе).

После прокурорского предостережения Оршулевич сложил с себя полномочия руководителя БАРСа, передав их Игорю Иванову, который известен тем, что произнёс провокационную речь в Немецко-Русском доме, после чего у президента НРД Виктора Гофмана начались неприятности с законом. Третий задержанный — Николай Мамаев, позиционирующий себя «иеромонахом кёнигсбергского прихода Русской православной церкви за границей».

Задержанные — костяк калининградской экстремистской группировки, которая «специализируется» на вовлечение в свои ряды преимущественно несовершеннолетних.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, Оршулевич, Иванов и Мамаев задержаны в рамках расследуемого УФСБ уголовного дело по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Санкционные «качели» по этой статье — штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от шести до десяти лет.