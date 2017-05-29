Москва, 29 мая, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Усиление ударной группы ВМС США третьим авианосцем не поможет американцам в решении конфликта с Северной Кореей. Соответствующий комментарий глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опубликовал 29 мая в сети Twitter.

USS Ronald Reagan

«Третий авианосец США у берегов КНДР будет иметь те же последствия, что и первые два, то есть никаких», — считает российский сенатор.

Пушков подчеркнул также, что давление и угрозы не те методы, которыми можно решить северокорейскую проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, в США было принято решение об отправке еще одного авианосца ВМС страны к берегам Корейского полуострова. Таким образом, в западной части Тихого океана будет сосредоточена ударная группа в составе трех авианосцев: к присутствующим там кораблям Carl Vinson и Ronald Reagan вскоре присоединится авианосец ВМС США Nimitz.

Предпринятые США меры, как ожидаются, будут способствовать сдерживанию КНДР в реализации ядерной программы.

Читайте также: Северная Корея провела очередные ракетные испытания

Между тем Северная Корея рано утром понедельника, 29 мая, провела очередные испытания, запустив баллистическую ракету с восточного побережья страны. Пролетев 450 км, снаряд упал в акваторию Японского моря.