Якутск, 29 мая, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов в ходе первого съезда Ассамблеи народов Евразии получил награду за личный вклад в укрепление мира, дружбы и согласия между народами и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства республики Саха (Якутия) Егор Борисов получил награду за личный вклад в укрепление мира, дружбы и согласия между народами и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве

Высокое жюри отметило большую значимость евразийских инициатив и проектов Республики Саха (Якутия), которые вышли далеко за пределы региона и обрели известность во всем мире. Это и международные спортивные игры «Дети Азии», проводимые под эгидой МОК, и планирующиеся международные интеллектуальные игры, а также проекты создания евразийских культурных центров в Москве и Якутске.

Премия народного признания «Посол дружбы» подчеркнула статус главы Якутии как «посла евразийской интеграции». Получая ее, Егор Борисов отметил, что это «награда всего народа Якутии».

Выступление лидера Якутии, который вышел на трибуну в сопровождении двух девушек в национальных костюмах, стало одним из самых ярких моментов совместного пленарного заседания двух съездов: VII Съезда Ассамблеи народов России и Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии.

Егор Борисов на примере Республики Саха, где в мире и согласии живут 129 народов, подчеркнул, что «наши главные ценности — мир и дружба — в современном мире, в условиях новых глобальных вызовов приобретают особую ценность для многонациональной и поликонфессиональной России»

«Мы всегда помним о том, что ключ к сохранению межнационального согласия — это уважительное отношение к другим самобытным цивилизациям и культурам», — подчеркнул Борисов.

Однако мало только говорить о решении этнокультурных, образовательных и социально-экономических проблем представителей разных народов, о распространении знаний об их истории, традициях и обычаях, о сохранении и развитии их культур и языков, нужно еще и предпринимать практические шаги для этого.

«Время действовать!» — завершил свою речь лидер Якутии под аплодисменты зала.