Пекин, 29 мая, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Высокопоставленный политический советник призвал молодых предпринимателей посвятить свою деятельность экономическому развитию страны и социалистическому курсу, передает агентство «Синьхуа»

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На встрече с молодыми китайскими предпринимателями, председатель Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэн заслушал их презентации и возложил на них свои надежды.

Он призвал молодых предпринимателей усилить веру в национальное развитие и сделать дальнейший вклад в построение социализма с китайскими особенностями.

Кроме того, он попросил бизнесменов следовать букве закона и проявлять патриотизм во имя инновационного роста и из чувства благодарности обществу.

Высокопоставленный руководитель призвал власти на всех уровнять усилить контакты с молодыми бизнесменами, а также внимательно прислушаться к их жалобам, помогая решать их насущные проблемы.