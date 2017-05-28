Пхеньян, 29 мая, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Ракета, выпущенная из окрестностей северокорейского города Вонсан, полетела в восточном направлении, заявил заместитель начальника штаба Южной Кореи.

Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Президент республики Мун Чжэ Ин отдал распоряжение о проведении экстренного заседания Совета национальной безопасности Республики Корея. Заседания назначено на 07:30 местного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, США направили к берегам КНДР очередной авианосец ВМС страны Nimitz, усилив ударную группу в западной части Тихого океана до трех авианосцев. Данные действия, по планам США, должны были оказать давление на Северную Корею и вынудить Пхеньян прекратить ядерные испытания.

Между тем вчера сообщалось о том, что КНДР провела успешные испытания новой системы ПВО, по результатам которых северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал распоряжение о запуске нового зенитного оружия в серийное производство.

По словам главы республики, необходимо «полностью пресечь дикую мечту врага… хвастаться превосходством в воздухе».

Предыдущие ракетные испытания Пхеньян провел 21 мая.