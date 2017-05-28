«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
Рим, 28 мая, 2017, 23:42 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Олимпийский Стадион» был разыгран матч заключительного 38-го тура Серии А между командами «Торино» и «Сассуоло». Матч завершился со счетом 5:3 в пользу туринцев.
В дебюте матча аргентинский форвард Лукас Бойе открыл счет ударом в дальний угол после проникающего паса Яго Фальке — 1:0.
На 14-й минуте французский форвард Грегуар Дефрель сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после сейва Джо Харта — 1:1.
Через 8 минут Базелли вывел туринцев вперед ударом в левый угол после проникающего паса АНдреа Белотти — 2:1.
На 40-й минуте Дефрель вновь сравнял счет — 2:2. Ассистом отметился Маттео Политано.
В конце тайма итальянский правый латераль Лоренцо де Сильвестри забил третий мяч «Торино» после разрезающего паса Базелли — 3:2.
В начале второго тайма испанский вингер Яго Фальке отметился голом после ассиста Андреа Белотти — 4:2.
На 79-й минуте Андреа Белотти открыл счет своим голам в этой встрече после ассиста Джоэла Оби — 5:2.
Через 3 минуты Дефрель оформил хэт-трик ударом с пенальти — 5:3.
Статистика матча («Торино"/"Сассуоло»)
Удары 13/17
Удары в створ 9/7
Владение 44%/56%
Фолы 16/6
«Торино» закончил сезон на 9-м месте с 53-мя очками. «Сассуоло» остался на 12-й строчке с 46-ю очками.
Составы на матч:
«Торино»: Харт, Россеттини, Баррека, Моретти, де Сильвестри, Аккуах, Базелли, Вальдифьори, Белотти, Фальке, Бойе.
«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Ачерби, Гаццола, Каннаваро, Маньянелли, Бьондини, Дефрель, Политано, Берарди.
Главный арбитр матча: Антонио Рапуано.
Предупреждения: Бойе — 18.
Голы: Бойе 6 — 1:0, Дефрель 14 — 1:1, Базелли 22 — 2:1, Дефрель 40 — 2:2, Сильвестри 45 — 3:2, Фальке 57 — 4:2, Белотти 79 — 5:2, Дефрель (пен) 82 — 5:3.