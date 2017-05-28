Рим, 28 мая, 2017, 23:42 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Олимпийский Стадион» был разыгран матч заключительного 38-го тура Серии А между командами «Торино» и «Сассуоло». Матч завершился со счетом 5:3 в пользу туринцев.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

В дебюте матча аргентинский форвард Лукас Бойе открыл счет ударом в дальний угол после проникающего паса Яго Фальке — 1:0.

На 14-й минуте французский форвард Грегуар Дефрель сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после сейва Джо Харта — 1:1.

Через 8 минут Базелли вывел туринцев вперед ударом в левый угол после проникающего паса АНдреа Белотти — 2:1.

На 40-й минуте Дефрель вновь сравнял счет — 2:2. Ассистом отметился Маттео Политано.

В конце тайма итальянский правый латераль Лоренцо де Сильвестри забил третий мяч «Торино» после разрезающего паса Базелли — 3:2.

В начале второго тайма испанский вингер Яго Фальке отметился голом после ассиста Андреа Белотти — 4:2.

На 79-й минуте Андреа Белотти открыл счет своим голам в этой встрече после ассиста Джоэла Оби — 5:2.

Через 3 минуты Дефрель оформил хэт-трик ударом с пенальти — 5:3.

Статистика матча («Торино"/"Сассуоло»)

Удары 13/17

Удары в створ 9/7

Владение 44%/56%

Фолы 16/6

«Торино» закончил сезон на 9-м месте с 53-мя очками. «Сассуоло» остался на 12-й строчке с 46-ю очками.

Составы на матч:

«Торино»: Харт, Россеттини, Баррека, Моретти, де Сильвестри, Аккуах, Базелли, Вальдифьори, Белотти, Фальке, Бойе.

«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Ачерби, Гаццола, Каннаваро, Маньянелли, Бьондини, Дефрель, Политано, Берарди.

Главный арбитр матча: Антонио Рапуано.

Предупреждения: Бойе — 18.

Голы: Бойе 6 — 1:0, Дефрель 14 — 1:1, Базелли 22 — 2:1, Дефрель 40 — 2:2, Сильвестри 45 — 3:2, Фальке 57 — 4:2, Белотти 79 — 5:2, Дефрель (пен) 82 — 5:3.