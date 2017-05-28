Мадрид, 28 мая, 2017, 23:25 — ИА Регнум. В ходе электронной переписки с российским предпринимателем и программистом (Касперский в тот момент находился в Японии) издание попыталось выяснить все об ущербе, который может нанести активированный на днях WannaCry, а также каковы перспективы созданного человечеством цифрового мира.

Kaspersky

Глава антивирусной лаборатории не поддержал версию испанского СМИ о возможном северокорейском авторстве упомянутого выше вируса, сообщив, что «установить виновного в вирусной атаке крайне сложно: высококвалифицированные хакеры легко стирают следы своего присутствия где-либо. Или, наоборот, оставляют чужие «отпечатки» на разных серверах в разных часовых поясах, причем часть из них может просто копироваться и размножаться другим вредоносным ПО». Так что следователям практически невозможно распутать этот клубок.

По мнению Касперского, киберпространство — такой же полигон для ведения военных действий, как суша, море или воздух. Уже сейчас война в виртуальном секторе может причинить государствам планеты больше ущерба, чем сражения с применением обычных вооружений. Именно поэтому миру следует подумать о подписании соглашения о запрете на ведение кибервойны, таком же, как существующий запрет на химическое и бактериологическое оружие.

Издание особенно выделяет мысль «царя антивируса», что, «создав интернет, человечество создало для себя и опасность похищения персональных данных пользователей сети, и чем больше развиваются технологии, тем выше опасность. Данные в сети хранятся вечно, а скопировать их и отправить куда требуется, не составляет труда. Облачные хранилища только увеличили возможности кражи данных хакерами».

«Я думаю, технически возможно создать такое оружие, которое позволит держать какую-либо страну под контролем через сеть и в нужный момент нанести серьезный ущерб ее инфраструктуре или какой-то конкретной отрасли. Одним нажатием «красной кнопки» отправить врага в доцифровую эпоху», — резюмирует Касперский.