Санкт-Петербург, 28 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Мирчи Луческу покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Зенит»

«Совет директоров ФК «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2016 г. экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу стал новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Соглашение румынского специалиста с сине-бело-голубыми было рассчитано на 2 сезона.

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