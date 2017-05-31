Вологда, 31 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. История России знает как удачные, так и неудачные примеры переноса столицы. С историческим наследием перемещения стольных градов знакомит статья краеведа и публициста, постоянного автора ИА REGNUM Владимира Станулевича.

Владимир Станулевич Софийский собор Вологды (1568−1587), который не дал городу стать столицей и сохранил ее в Москве

О любопытной попытке царя Ивана IV Грозного перенести столицу на Север историки спорят до сих пор. Сталкиваются различные мнения — почему была выбрана именно Вологда, какую роль в выборе северного вектора сыграло противостояние «опричнина-земство», выбранное царем для обновления внутриполитической жизни страны. Скорее всего, причина крылась в желании царя создать мощный административный «командный пункт» подальше от возможного боярского саботажа. Кроме того, Вологда лежала на пути к самому важному торговому городу тогдашней России — Архангельску. Это позволяло дополнительно контролировать экономические пути государства.

Необходимость подавления боярской вольницы, особенно ярко продемонстрированная в ходе Ливонской войны 1558−1583 годов, предполагало создание альтернативной системы управления, так как прямая опала древних родов могла привести к заговорам и даже вооруженным конфликтам.

Что касается заговоров, попыток сменить правящую династию, готовившихся и осуществленных отравлений, то здесь период царствования Ивана Грозного ни в чем не уступил некоторым годам особо яростных придворных интриг Европы.

Подробнее о планах царя из рода Рюриковичей перенести столицу подальше от бояр-интриганов и что из этого получилось, читайте в статье: Несостоявшаяся столица России

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