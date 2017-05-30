Киев, 30 мая, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Вот какими соображениями поделился в своем выступлении украинский заместитель министра экономического развития Максим Нефёдов в интервью изданию «Новое время». Фонд госимущества столкнулся с противоречивой задачей. Оказалось, что управление и приватизация госимущества мотивируют сотрудников Фонда на выполнение противоположных задач. Прежде чем приватизировать, стоит обнаружить тех, по словам замминистра, «50 человек», которые займутся только приватизацией, не мешая оставшимся управлять госимуществом. А пока этот процесс деления идет, просьба не беспокоить.

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Есть, правда, пара нерешенных вопросов и помимо приватизации, от решения которых зависел предыдущий транш МВФ и будет зависеть последующий. Но, поскольку в прошлый раз все обошлось, то, может быть, политика затягивания решений и есть самая правильная? Напомним, что речь шла о расследовании коррупции в высших эшелонах украинской власти и закона, позволяющего свободно распродавать сельхозугодья.

Что касается расследования, то премьер-министр Владимир Гройсман пока колеблется, размышляя над законопроектом, запрещающим силовикам из НАБУ лезть со своими расследованиями к серьезным людям. Само наличие этого законопроекта раздражает представителей МВФ. А по поводу продажи земли украинские депутаты продолжают проваливать голосование за голосованием по этому вопросу. Может быть, интуиция их не обманывает?

Подробности читайте в статье: Новая фантазия Киева — Украина решила сама кредитовать МВФ: обзор экономики

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