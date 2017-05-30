Суздаль, Владимирская область, 30 мая, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Русская православная церковь проявляет повышенный интерес к объектами, которые ныне принадлежат Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Претензии Церкви распространяются на восемь объектов, включая известные на всю Россию памятники. О странной и непоследовательной позиции музейного руководства в этом решающем вопросе пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

Уже не первый, а как минимум четвертый раз за последние полвека РПЦ пытается забрать себе расположенные во Владимире и Суздале памятники. Всякий раз объекты удавалось оставить в ведении музея, доказывая, что данные памятники с церковью никогда не ассоциировались.

Например, Золотые ворота (на которые РПЦ претендует сейчас) — памятник военно-оборонительного зодчества, не храм; маленькая церковь находится на одной из частей укрепления, и за тысячу лет богослужения в ней проходили всего около 40 лет. Причем расположена церковь так, что в нее очень тяжело подниматься, и ради службы гораздо проще пойти в любой другой храм; зато экспозиция там уникальная.

Впрочем, и с другими объектами, которые РПЦ намерена получить, дело обстоит не гладко (Троицкая церковь, к примеру, вообще принадлежала старообрядцам).

А что же директор музея Игорь Конышев? Его позиция варьируется в зависимости от того, слышит ли его в момент говорения министр — или нет. В присутствии министра культуры Конышев пообещал бороться за каждый метр музея, но в других обстоятельствах он лишь констатировал, что есть закон, и тут уж ничего не поделаешь. Сейчас директор прикидывает, как поступать, если здания передадут церкви и от музея ничего не останется, — вместо того, чтобы биться за сохранение музея. Неприятность состоит и в том, что РПЦ, видя отсутствие всякого сопротивления со стороны руководства музея, может расширить список своих претензий; намеки на это уже есть, что подтверждает губернатор области.

Каковы перспективы одного из ведущих музеев-заповедников России, читайте здесь: Не в первый раз: завладеет ли РПЦ Золотыми воротами во Владимире?

Рекомендуем другие статьи Анны Кумицкой.