Новосибирск, 30 мая, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Под внешним финансовым управлением рискует оказаться Новосибирск. Внутренний долг муниципалитета близится к 90% от собственных доходов, это не новость: острая нехватка средств ни для кого не является секретом.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

По утверждению властей города, одна из причин недофинансирования кроется в новом регламенте распределения сборов по НДФЛ между региональным и муниципальным бюджетами. В силу действия этого регламента, принятого три года назад, Новосибирск лишился порядка 3,5 миллиарда рублей. И, по мнению депутатов, если так пойдет и дальше, долг достигнет всех 100%.

Так, депутат Городского совета Новосибирска Дмитрий Прибаловец называет анекдотичной ситуацию, в которой по итогам первого квартала 2017 года Новосибирск фиксирует дефицит в 1,5 миллиарда рублей, а область, напротив, завершила квартал с профицитом. Большую часть доходов, по словам депутата, у города забирают вышестоящие бюджеты, и сейчас, на грани катастрофы, назрела острая необходимость в пересмотре межбюджетных отношений.

Читайте анализ ситуации и полное интервью с депутатом новосибирского Горсовета здесь: Громкий прецедент: Новосибирск на грани внешнего финансового управления

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