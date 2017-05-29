Ватикан, 30 мая, 2017, 02:07 — ИА Регнум. Несмотря на риск выхода церковных конфликтов на всеобщее обозрение, альтернативы экуменизму нет. Говоря о тенденциях православного мира, архиепископ Иов вспомнил прошлогоднее Всеправославное совещание на Кипре (по сути, носившее это название довольно условно), в котором отказались принимать участие Русская, Болгарская, Грузинская и Антиохийская патриархии. Как говорит архиепископ Иов, вера — одинакова, а значит, и делегаты Православных церквей всегда будут защищать общие позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Radio Vaticana

Однако некоторые «партийные разделения» связываются им с рядом факторов, в числе которых — отсутствие общего языка в православии (что ведет к трудностям в обсуждении богословских вопросов), фракции фундаменталистов в Церквях и, наконец, то, что некоторые делегаты отстают по уровню богословской подготовки. Поэтому получается, что выразить согласие с тем или иным мнением делегатам мешает напряжение внутри Церкви, к которой они принадлежат.

О других темах, которые обсуждали католические СМИ на прошлой неделе, читайте здесь: Церковь и империя: католики об «истории России и соседних стран»

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