Москва, 30 мая, 2017, 01:42 — ИА Регнум. В сделанных на гранты «западных партнеров» учебниках не говорится о том, что более 73% потерь немцы понесли именно в боях с Красной армией, и опять же на советско-германском фронте было уничтожено две трети военной техники Германии.

Адольф Гитлер выступает на митинге

Не упоминаются и высказывания Черчилля или Рузвельта, подчеркивающие роль СССР в победе над Гитлером. Например, о том, что «все наши военные операции осуществляются в весьма незначительном масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединенным Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России». Оно и понятно: или приводить эти цифры и цитаты — или раскручивать тему о решающем вкладе англосаксов в Победу, компромисса быть не может.

Об истинной истории Второй мировой войны и о фальшивках, которые призваны ее исказить, читайте здесь: Кто победил Гитлера? Операция «промывание мозгов» продолжается

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