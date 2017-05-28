Рим, 28 мая, 2017, 20:58 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 38-го тура Серии А между командами «Сампдория» и «Наполи». Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «неаполитанцев».

Gabriel Rinaldi «Луиджи Феррарис»

На 36-й минуте форвард сборной Бельгии Дрис Мертенс открыл счет ударом «парашютом» через вратаря после ошибки защитника — 0:1.

Через 6 минут итальянский скоростной форвард Лоренцо Инсинье удвоил преимущество гостей потрясающим ударом с острого угла, перебросив вратаря — 0:2.

В дебюте второго тайма полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик довел счет до разгромного ударом головы после скидки Хосе Кальехона — 0:3.

Через 2 минуты итальянский форвард Фабио Квальярелла сократил отставание в счете, замкнув поперечную передачу Патрика Шика — 1:3.

На 65-й минуте испанский плеймейкер Хосе Кальехон забил четвертый мяч «неаполитанцев» после ассиста Лоренцо Инсинье — 1:4.

В конце матча аргентинский плеймейкер Рикардо Альварес забил гол престижа — 2:4. Ассистом отметился Патрик Шик.

Статистика матча («Сампдория"/"Наполи»)

Удары 11/14

Удары в створ 4/7

Владение 38%/62%

Фолы 9/8

«Наполи» завершил сезон на 3-й строчке, набрав 86 очков. «Сампдория» осталась на 10-м месте с 48-ю очками.

Составы на матч:

«Сампдория»: Пуджони, Реджини, Берешиньски, Сильвестре, Шкриниар, Баррето, Фернандеш, Линетти, Торрейра, Шик, Квальярелла.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Жоржиньо, Гамшик, Зилиньски, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Шкриниар — 53.

Голы: Мертенс 36 — 0:1, Инсинье 42 — 0:2, Гамшик 49 — 0:3, Квальярелла 51 — 1:3, Кальехон 65 — 1:4, Альварес 90 — 2:4.