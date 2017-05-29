Вашингтон, 30 мая, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Сам Трамп в своей получасовой речи избежал подобных уточнений, зато издание The Washington Post сообщило о попытке создания «арабского НАТО», включающего в себя Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Египет, но без участия США, чья функция будет чисто организационной. А площадка для организации сложная.

Saudiarabesque.com Для кого саудиты исполнят свой традиционный танец с саблями на этот раз?

Во-первых, Саудовская Аравия и Египет — исторические соперники. Во-вторых, Трамп предлагает одним мусульманам (суннитам) бороться с другими мусульманами (шиитами). В-третьих, Иран Египту никогда и ничем не угрожал, да и прямое боевое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией, по мнению некоторых экспертов, выглядит маловероятным. В-четвертых, нельзя забывать о шиитах Азербайджана, а после прошедшего саммита они и сами начнут о себе напоминать. В-пятых, есть риск нарастания напряженности в странах Ближнего Востока, где проживает не только мусульманское население.

Все это создает впечатление крайне неустойчивой коалиции, что сыграет на руку все тому же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Какими могут быть его действия, читайте здесь: Трамп предложил исламскому миру дружить против Ирана

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