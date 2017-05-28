Вашингтон, 28 мая, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Официальная Москва «знает» о том, что страны Североатлантического альянса не представляют угрозы для Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Почему они (власти РФ) видят в НАТО угрозу, находится за гранью моего понимания, — сказал глава военного ведомства. — Очевидно, что НАТО — не угроза».

При этом министр обороны США добавил, что Россия решила быть «стратегическим противником по целому ряду причин».

«Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они (власти РФ) знают это, — сказал Мэттис. — У них нет в этом ни малейших сомнений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2017 г. в столице Бельгии прошел саммит НАТО. Лидеры ряда государств обсудили множество вопросов: борьбу с терроризмом, отношения с Россией, повышение расходов на оборону и др.

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