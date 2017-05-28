Шевченко принес «Арсеналу» минимальную победу над «Енисеем»
Тула, 28 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Арсенал» был разыгран ответный матч за место в Российской Футбольной Премьер-лиге между командами «Арсенал» и «Енисей». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
НА 29-й минуте российский форвард Игорь Шевченко открыл счет, добив мяч головой в пустые ворота после рикошета от перекладины — 1:0.
Первый матч, состоявшийся 25 мая в Красноярске, завершился победой хозяев со счётом 2:1. Тульский Арсенал победил по итогам двух матчей благодаря голу, забитому на выезде.
Статистика матча («Арсенал"/"Енисей»)
Удары 12/2
Удары в створ 6/1
Владение 47%/53%
Фолы 18/13
Поздравляем тульский «Арсенал» с сохранением прописки с Премьер-лиге!
Составы на матч:
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Денисов, Александров, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Расич, Думбия, Максимов.
«Енисей»: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Чернов, Алиев, Камеш, Семакин, Иванов, Ланин, Самодин.
Предупреждения: Ланин — 28, Думбия — 62, Шевченко — 81, Комбаров — 84, Козлов — 85.
Голы: Шевченко 29 — 1:0.