Тула, 28 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Арсенал» был разыгран ответный матч за место в Российской Футбольной Премьер-лиге между командами «Арсенал» и «Енисей». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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НА 29-й минуте российский форвард Игорь Шевченко открыл счет, добив мяч головой в пустые ворота после рикошета от перекладины — 1:0.

Первый матч, состоявшийся 25 мая в Красноярске, завершился победой хозяев со счётом 2:1. Тульский Арсенал победил по итогам двух матчей благодаря голу, забитому на выезде.

Статистика матча («Арсенал"/"Енисей»)

Удары 12/2

Удары в створ 6/1

Владение 47%/53%

Фолы 18/13

Поздравляем тульский «Арсенал» с сохранением прописки с Премьер-лиге!

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Денисов, Александров, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Расич, Думбия, Максимов.

«Енисей»: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Чернов, Алиев, Камеш, Семакин, Иванов, Ланин, Самодин.

Предупреждения: Ланин — 28, Думбия — 62, Шевченко — 81, Комбаров — 84, Козлов — 85.

Голы: Шевченко 29 — 1:0.