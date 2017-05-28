Ереван, 28 мая, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян сегодня, 28 мая, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за достойное представление Армении миру.

President.am Серж Саргсян вручает орден Генриху Мхитаряну

Награду футболисту вручил президент Армении Серж Саргсян на торжественной церемонии в Ереване.

«По случаю праздника Дня Республики, за блестящие спортивные выступления и достойное представление Армении миру футболиста Генриха Гамлетовича Мхитаряна наградить медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени», — говорится в указе президента Армении от 26 мая.

Во время беседы с журналистами после церемонии награждения Генрих Мхитарян отметил, что он очень горд получить такую награду. Спортсмен добавил, что эта награда даст ему силы продолжать и в будущем способствовать развитию армянского спорта и с достоинством представлять Армению в мире, сообщает news.am.

Photolure Генрих Мхитарян

На вопрос журналистов о том, с каким из своих голов он бы сравнил полученную от президента медаль, футболист ответил: «Не могу сравнить это с каким-либо голом, это несравнимые вещи».

Он также ответил на вопрос о том, каково это было — поднять армянский флаг после финальной игры Лиги Европы: «Для меня честь — поднимать армянский флаг в разных странах. Я давно хотел воплотить эту идею, и, наконец, мне удалось это сделать, ведь мы смогли одержать победу в Лиге Европы».

24 мая «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги Европы над амстердамским «Аяксом» со счетом 2:0 и получил право выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Автором второго гола на 48-й минуте стал Генрих Мхитарян.