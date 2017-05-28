Самара, 28 мая, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Самаре 28 мая около Дворца спорта авиационного завода (на Безымянке) на протестную акцию собралось около 1500 человек, которые требовали вернуть льготы пенсионерам, отправить губернатора Николая Меркушкина в отставку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на это раз в повестку митинга были включены новые требования — его участники выступали против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20−30 лет.

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Акция согласована с властями, организатор митинга — региональное отделение КПРФ.

«В Самаре на протяжении пяти месяцев люди выходят на митинги протеста, вызванные решением губернатора Николая Меркушкина и областной властью о сокращении объема социальной поддержки пенсионеров, — прокомментировал один из организаторов акции депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Требование — возврат льгот, отнятых решением самарских областных властей в 2017 году и отставка губернатора как инициатора этих решений. На митинге выступили 15 человек, это рядовые жители города, ветераны. Они жестко высказались в адрес регионального правительства и федерального центра. 27 мая митинг с такой же повесткой прошел в Новокуйбышевске».

По словам депутата, во время митинга полиция задержала одного из активистов для установления его личности, причины сейчас выясняются. Как отметил Михаил Матвеев, из-за действий правоохранителей было задержано начало митинга, заявленное на 16:00. «Под предлогом того, что кинологи уже проверили площадку перед Дворцом спорта, полиция отказывалась пропустить автомобиль КПРФ со сценой, колонками и звукоусиливающим оборудованием», — пояснил политик.

В принятой на митинге 28 мая резолюции указано, что с 1 января отменен безлимитный бесплатные проезд пенсионеров на транспорте с ограничением не более 50 поездок (после митингов с апреля лимит был увеличен до 60 поездок). С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые в меньшем объеме и не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим пенсионерам и неработающим, чья пенсия выше 19,5 тыс. рублей.

«Опустошив карманы пенсионеров, областная власть взялась за тарифы ЖКХ, которые и так непосильные, и сдвинула на 20−30 лет сроки капитального ремонта домов, фактически обозначив Фонд капремонт как финансовую пирамиду, отбирающая деньги граждан без каких либо обязательств отремонтировать их дома, — написано в документе. — Мы, граждане области и города, выражаем своей решительный протест против развала экономики и антисоциальной политики, проводимой правительством Самарской области во главе с губернатором Меркушкиным. Мы требуем немедленной отмены всех принятых в области законов и постановлений, сокращающих уровень социальной поддержки пенсионеров, ветеранов и иных льготных категорий».

На митинге 28 мая впервые прозвучали политические требования.

«Мы обращаемся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить губернатора Николая Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и антисоциальной политикой по отношению к ветеранам, — привел слова из резолюции Михаил Матвеев. — Заявляем о своей решимости, в случае не исполнением властью справедливых требований возврата пенсионерам льгот, с осени перейти к более наступательным акциям протеста, перейдя в период президентской кампании бойкота выборов и включению в нашу социальную повестку акций протеста политических требований».

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области с начала 2017 года каждый месяц проходят акции протеста с требованием вернуть льготы пенсионерам и льготным категориям граждан и отправить в отставку губернатора Николая Меркушкина. 23 апреля организатор разрешенного властями социального марша в Самаре «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев был принудительно доставлен в отдел полиции для составления протокола, а потом задержан на сутки до решения суда.

24 апреля суд выпустил депутата Матвеева. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения, и наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.