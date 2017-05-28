Полис Херсонес, Севастополь, 29 мая, 2017, 00:37 — ИА Регнум. В воскресенье 28 мая в Херсонесе возле храма Святого князя Владимира в рамках Дней славянской письменности состоялся праздничный концерт для горожан и посетителей музея. Перед собравшимися со сцены выступил Благочинный Севастопольской епархии протоиерей Сергей Халюта. Он объявил программу праздника и представил участников Международного Кинофорума «Золотой Витязь», который в эти дни проходит в Севастополе, — народных артистов России Николая Бурляева и Сергея Никоненко, народного артиста Украины, живущего и работающего в ЛНР Михаила Голубовича, народного артиста России Андрея Соколова.

Людмила Лис ИА REGNUM Храм Святого князя Владимира. Херсонес

Людмила Лис ИА REGNUM Открытие праздничного концерта. Херсонес. Николай Бурляев, Михаил Голубович и Маргарит Николов

«Луганчане с вами! Мы желаем вам того же, что и себе, а вы знаете, что плохого мы себе не желаем! Добра вам, здоровья и мира! Люди живут не хлебом единым, хотя в ЛНР люди теперь знают, что такое нужда. Дай, Бог, всем мирного неба», — сказал Михаил Голубович, приветствуя крымчан.

Людмила Лис ИА REGNUM Народный артист России Андрей Соколов

«Я всегда мечтал о мире на земле, чтобы старики были сыты, дети охвачены государственной заботой. Я не только мечтаю, кое-что стараюсь делать. Эта земля святая, здесь Бог дал понять свыше и князю Владимиру, и святым Кириллу и Мефодию, что славянским народам необходимо объединиться, чтобы был единый язык, единая азбука, и хорошие идеи были зафиксированы в письменном виде», — говорил Сергей Никоненко. По мнению любимого всеми россиянами актера, такие произведения как «Повесть временных лет», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» Пушкина и вся великая русская литература не появилась бы, если бы не было кириллицы. «Я очень благодарен «Золотому Витязю» за приглашение на этот праздник, на эту святую землю», — заключил Никоненко.

Людмила Лис ИА REGNUM Открытие праздничного концерта. Херсонес. Сергей Никоненко

«Здравствуй Севастополь, — сказал Андрей Соколов, — здравствуй фестиваль! У нас есть флагман, на который должны равняться все кинематографисты. Такие встречи необходимы. Обратная связь со зрителями должна быть, потому что кино делается именно для них».

Николай Бурляев пригласил всех горожан на показы фильмов в оставшиеся дни Кинофорума и торжественную церемонию награждения победителей фестиваля.

Людмила Лис ИА REGNUM Колокола возле Владимирского собора в Херсонесе

После выступления именитых артистов на сцену вышли дети — ученики творческих школ и клубов Севастополя. В заключение праздника состоялся конкурс звонарей. Каждый желающий мог записаться и в порядке общей очереди позвонить в древние колокола.