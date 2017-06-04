Санкт-Петербург, 4 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Попытка польских мятежников 1863 года перебросить восстание дальше на Восток провалилась. Народы, населяющие западные губернии Российской империи, не разделили чаяний шляхты, боровшейся за восстановление границ 1772 года. Новая тактика повстанцев была связана с ожиданием поддержки из-за границы. О том, как развивались события в ходе Польского восстания 1863 года, рассказывает статья кандидата исторических наук Олега Айрапетова, постоянного автора ИА REGNUM.

Максимилиан Герымский. Патруль повстанцев. 1872-1873

На территории Австрии образовалась настоящая военная база польских повстанцев, используемая ими при отступлениях и для переформирования разбитых русскими войсками банд. Все новые попытки достичь результата в бою с регулярной армией оказывались для восставших тщетными. Количество боеспособных отрядов уменьшалось, а поток беженцев увеличивался.

Предпринятая в октябре 1863 попытка массированного наступления закончилась разгромом. А вот грабеж денежных средств, собранных в качестве налогов имперскими чиновниками, был в исполнении повстанцев довольно удачен. Обладая развитой сетью местных информаторов, «борцам за свободу» удалось довольно ощутимо проредить если не противостоящие им русские войска, то хотя бы губернские сборы «оккупантов».

Счет потерь на финансовом фронте немного не доходил до полумиллиона рублей. Не все из этих средств были добыты на шляхах лихими польскими разбойниками, но беспорядки, конечно, не могли не сказаться и на хозяйственной жизни польских губерний.

Подробности о Польском восстании 1863 года читайте в статье: Русская Польша: Русская Польша: восстание 1863 года

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