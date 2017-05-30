Москва, 30 мая, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Снос допустим лишь как крайняя мера, во многих случаях достаточно качественного капремонта, а в более тяжелых применяются санация, реконструкция и изменение этажности, смена перекрытий (именно это, кстати, входит в европейское понятие «реновации», а не снос здания). Причем нынешняя планируемая «реновация» затрагивает не отдельные дома, а целые зоны, в которые могут попасть дома независимо от их состояния.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Что же касается нового места жительства, то выбора у переселенцев не будет: жилье дается равнозначное, расположенное где угодно, и, главное, дается только один-единственный вариант, на который переселенец обязан согласиться. Несогласных — выселят через суд. Законопроект о реновации нарушает Конституцию, федеральные законы, Гражданский и Градостроительный кодексы и международные обязательства России.

Впрочем, так как проблема есть и власти города готовы платить за ее решение, то имеет смысл создать проект, учитывающий требования, права и интересы населения. Что можно сделать?

Вариантов действительно много. Капремонт, реконструкция дома, а в случае переселения — предоставление не только равнозначного (тот же метраж и число комнат), как предлагается сейчас, но и равноценного (то есть той же рыночной стоимости, не давая взамен «двушки» в центре «двушку» в неликвидном районе). Обязательно учитывать и выполнять нормы по коммуникациям и инфраструктуре в местах переселения, включая воду, газ, транспорт, детские сады, паркинги и прочее.

О других подводных камнях «реновации» и о том, что могут сделать рядовые граждане, не официальные власти и не заезжие популисты, читайте здесь: «Реновация» Москвы имени Собянина: пир капитализма, смерть Конституции

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