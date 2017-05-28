Оренбург, 28 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Газовик» был разыгран ответный матч за место в Премьер-лиге между командами «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился со счетом 0:0.

Baziz87 «Газовик»

Статистика матча («Оренбург"/"СКА-Хабаровск»)

Удары 19/7

Удары в створ 10/2

Владение 53%/47%

Фолы 27/23

Составы на матч:

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Воробьев, Парняков, Афонин, Попович, Георгиев, Дюриш.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Никифоров, Черевко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано, Казанков.

Предупреждения: Димидко — 3, Дюриш — 27, Казанков — 40, Ойеволе — 70, Лескано — 93, Афонин — 105, Малых — 109.

Серия пенальти: «Оренбург» 3:5 «СКА-Хабаровск»