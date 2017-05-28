«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
Оренбург, 28 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Газовик» был разыгран ответный матч за место в Премьер-лиге между командами «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился со счетом 0:0.
Baziz87
«Газовик»
Статистика матча («Оренбург"/"СКА-Хабаровск»)
Удары 19/7
Удары в створ 10/2
Владение 53%/47%
Фолы 27/23
Составы на матч:
«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Воробьев, Парняков, Афонин, Попович, Георгиев, Дюриш.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Никифоров, Черевко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано, Казанков.
Предупреждения: Димидко — 3, Дюриш — 27, Казанков — 40, Ойеволе — 70, Лескано — 93, Афонин — 105, Малых — 109.
Серия пенальти: «Оренбург» 3:5 «СКА-Хабаровск»