Токио, 30 мая, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Причины становятся яснее с учетом вышедшей незадолго до заявления министра публикации на страницах главной газеты японских правонационалистов «Санкэй симбун». Издание заявляет, что действия российских властей идут «вразрез» с политикой усиления давления на Северную Корею, а укрепляя экономическое сотрудничество с Пхеньяном, Россия подрывает введенный против КНДР режим санкций и расшатывает сложившуюся коалицию.

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Более того: издание считает возможным указывать России, с кем ей следует вести торгово-экономические отношения, а с кем нет. Издание возмущено открытием регулярного паромного сообщения между Владивостоком и северокорейским портом Раджин; к тому же упоминаемый паром «Мангёнбон» до введенных в 2006 году японцами санкций ходил в японские порты.

Теперь же этот паром, предназначенный для мирных торговых и пассажирских перевозок, «Санкэй симбун» называет «шпионским» и уверяет, что на его борту занимались подпольной работой и провозили контрабанду. Бездоказательность утверждений налицо, и тем не менее издание их развивает, говоря, что курс России полностью отличается от курса США, Южной Кореи и Японии, принимающих меры по поводу возросшей угрозы в Восточной Азии.

Подчеркивая, что Япония и США должны скоординировать свои действия, издание вынуждает читателя вспомнить о том, как именно Япония «координирует» свои действия с Вашингтоном. О направлении военных кораблей для совместных действий с авианосной американской эскадрой, идущей к берегам КНДР, все помнят.

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