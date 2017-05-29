Тегеран, 29 мая, 2017, 06:07 — ИА Регнум. По мнению лидера Ирана, Рухани необходимо заниматься реальными проблемами, среди которых первоочередные — преодоление бедности и социального расслоения общества, забота о наиболее незащищенных его слоях.

President.ir Хасан Рухани после голосования на выборах

В свою очередь, вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, значительно укрепивший позиции Рухани в предвыборный период, подчеркнул «продолжение пути мудрости и надежды», который выбрали иранцы. А вот главный соперник Рухани, занявший второе место Эбрахим Раиси сообщил о нарушениях в ходе выборов и подчеркнул наличие 16 миллионов ждущих перемен граждан.

В свою очередь Генеральный штаб ВС (как и Раиси, избегая называть победителя по имени) пожелал президенту уйти от предвыборной агитации и выполнить данные обещания.

Какой была реакция международного сообщества, читайте здесь: Рухани: «Иранский народ выбрал мир, а не войну»

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