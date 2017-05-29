Москва, 29 мая, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Подход, при котором над процессом лечения довлеет схема, признанная раз и навсегда правильной, в корне неверен, считает Андрей Ушаков. Будучи главным врачом «Клиники щитовидной железы», он считает необходимым для врача при лечении понимать особенности каждого пациента, что невозможно сделать, ориентируясь только на анализ крови.

Личный архив Андрея Ушакова Кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков

Усредненный подход к лечению, принимаемый нынче в большинстве случаев за «научно верный», может зачастую навредить больному, сделав из него лекарственно зависимого полуинвалида. В то время как индивидуальный подход и правильное назначение средств, включая комбинированные гормональные лекарства, может зачастую являться самым верным для определенной доли пациентов.

В этом смысле Андрей Ушаков полностью поддержал серию статей, опубликованных ИА REGNUM, которые были посвящены проблемам лекарственного обеспечения больных с нарушениями функции щитовидной железы. Мнение же т.н. «Международной эндокринологической системы», на которое модно стало ссылаться в последнее время, часто оказывается основанным на личных амбициях и карьерных интересах отдельных деятелей от медицины.

Подробнее читайте в статье: Лечат анализ крови: эндокринолог Андрей Ушаков обеспокоен врачебной ошибкой

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