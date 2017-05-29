Варшава, 29 мая, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Польша, несмотря на членство в ЕС, до сих пор оказывалась способна игнорировать настойчивые рекомендации своих партнеров по Евросоюзу. К числу проблем, вызывающих наибольшее количество нареканий со стороны Берлина, как источника планов по развитию Европы, относятся отказ Варшавы от приема ближневосточных беженцев и отказ от перехода на евро. Каковы возможные перспективы отношений Польши и Германии рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Гжегож Якубовский / канцелярия президента Польской республики Стоять лицом к журналистам еще не означат быть открытым

Вопрос о продолжении использования злотого в качестве национальной валюты это возможность Польши к сохранению относительной финансовой свободы. Именно против такой практики, дающей Варшаве преимущество на общем фоне Евросоюза, и направлены усилия официального Берлина.

Договориться о переходе на евро с правящей польской партией «Право и справедливость» (PiS) будет нелегко, ведь именно внутреннюю стабильность страны, достигнутую в том числе в результате умелой финансовой политики, ставят себе в заслугу лидеры этой партии.

С другой стороны, у Германии, судя по просачивающейся в прессу информации, есть дополнительные неформальные рычаги воздействия, способные повернуть ситуацию со злотым в нужное русло.

Каковы эти возможности читайте в статье: Когда Варшаву поставят перед фактом необходимости перехода на евро?

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