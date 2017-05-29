Анкара, 29 мая, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Заявления турецкого президента о причастности курдских вооруженных формирований к террористической деятельности даже не были переведены на английский. А решение США вооружить курдские отряды противотанковыми ракетами и вовсе привело к угрозам с турецкой стороны «поставить точку» в отношениях с США. Инициативу, призванную усилить взаимное расхождение Турции и США, выдвинула группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. Представители конкурирующих партий сошлись во взгляде на современную Турцию как место творимого Эрдоганом произвола и подавления оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Антидемократичность турецкого лидера, «запугавшего СМИ и меньшинства», по мнению 71 американского конгрессмена, заслуживает всяческого осуждения.

В том же ключе высказались как проживающий в США традиционный оппонент Эрдогана Фетхуллах Гюллен, так и международная правозащитная организация Human Rights Foundation. Эти обвинения, выразившиеся в публикациях в крупнейших изданиях Washington Times и The Washington Post, дополнительно усилили и без того высокий уровень неприязни, сопровождавший с американской стороны визит турецкого лидера.

Подробности читайте в статье: Главное о Турции с 14 по 20 мая 2017 года

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