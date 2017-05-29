Вашингтон, 29 мая, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Если сравнить действия предыдущей и нынешней администраций США на Ближнем Востоке, то кажется очевидной попытка президента Трампа вернуть ситуацию к состоянию, существовавшему до сделки Барака Обамы по иранской ядерной программе. Но произошедшие события, включая войны в Ливии и Сирии, не позволяют сделать это в том же формате, который существовал до т.н. «арабской весны». В чем отличие нового геополитического подхода Вашингтона по отношению к Ближнему Востоку, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Определенные выводы можно сделать из результатов поездки Дональда Трампа, первым из американских президентов после Джимми Картера начавшего зарубежные визиты с Саудовской Аравии. Предыдущий глава Белого дома начал турне по Ближнему Востоку с Турции, подчеркнув особые отношения с Анкарой. Барак Обама, выступая в турецком парламенте, дал понять роль Турции как «посредника между Западом и исламским миром».

С тех пор ситуация существенно изменилась. Политика Обамы, декларировавшего стремление к миру, привела к вспышкам «цветных революций» в Северной Африке, гражданской войне в Ливии, войне в Сирии и выходу на политическую сцену невиданных до сих пор по масштабу сил исламистских халифатистов.

Одновременное частичное снятие санкций с Ирана в обмен на уступки по ядерной программе вызвало разлад взаимоотношений одновременно в Израиле, Саудовской Аравии и Турции. Теперь Дональд Трамп, сделавший беспрецедентные предложения Эр-Рияду в области оружейных поставок, старается создать новую коалицию ближневосточных государств, направленную против Ирана.

Но взаимоотношения Турции и США, в связи с обострением курдского вопроса, остаются в неопределенном положении. Поддержка Вашингтоном курдских сепаратистов, стремящихся к созданию независимого Курдистана, толкает Турцию в сторону сотрудничества с Тегераном.

Подробности читайте в статье: Трамп на Ближнем Востоке: предтеча будущих потрясений

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