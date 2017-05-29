Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Китай обращает все большее внимание на украинские порты на фоне того, что ряд европейских стран отказались поддержать китайский проект масштабного экономического сотрудничества «Один пояс — один путь». О причинах такого решения — в статье Редакции ИА REGNUM.

Soerfm Карта — флаг Эстонии

По сообщению Agence France-Presse, сославшегося на анонимный дипломатический источник, протокол о совместных намерениях в рамках программы «Один пояс — один путь» не будет подписан Эстонией, Францией, Германией, Грецией, Португалией и Великобританией. В качестве причины выдвигается то, что китайская инициатива недостаточно проработана с точки зрения конкурсных процедур и экологических требований.

Для Эстонии, единственной из прибалтийских стран отказавшейся от участия в предлагаемом Китаем проекте, шансы на получение в нем доли даже при согласии были невелики. Теперь же Эстония вновь обратилась к возможностям сотрудничества с Россией. По словам руководителя Эстонской железной дороги (ЭЖД) Эрика Лайдвеэ, эстонская транспортная инфраструктура вполне может составить конкуренцию порту Усть-Луга в Ленинградской области, на который переориентируются российские нефтеперевозки.

Если замысел эстонских транспортников будет успешен, это позволит им заняться более цивилизованным бизнесом, чем тот, который они ведут сейчас. По сути, эстонская грузоперевозка как отрасль экономики во многом держится на обеспечении серых схем, позволяющих выводить деньги из России за счет различных махинаций с документальным обеспечением поставок.

Кроме того, ситуация с приостановленным подписанием китайской инициативы «Один пояс — один путь» создает интересные перспективы для Польши и Литвы, также являющихся крупными игроками в секторе балтийских грузоперевозок.

Подробности читайте в статье: Порты: Эстония отказала Китаю с его «Шёлковым путём»

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