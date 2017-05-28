Ростов-на-Дону, 28 мая, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В Ростовской области во второй раз прошёл фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года». Реконструкторы, представители военно-патриотических клубов России, воспитанники казачьих кадетских корпусов Дона и казаки воссоздали сражение, которое произошло в Таганроге в годы Крымской войны, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая. Приморский город тогда оборонялся от англо-французского десанта.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Участник реконструкции

Екатерина Булатова ИА REGNUM Морской бой

География участников боя по сравнению с прошлым годом увеличилась. На этот раз на набережной собралось более 200 человек, прибывших из Крыма и Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Самары, Ейска. Они представили все рода войск, которые в 1855 году участвовали в Крымской кампании.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Французская артиллерия

Екатерина Булатова ИА REGNUM Таганрог не сдался врагу

Начался фестиваль в Войсковых ячейках Троицкой крепости. Здесь участники исторического сражения добавили последние штрихи и проверили боеспособность своего оружия. Хотя, по словам организаторов, ко второму фестивалю стали готовиться сразу же по окончанию первого. Во-первых, предстояло проделать огромную работу, а во-вторых, учесть все нюансы. В частности, костюмы были пошиты с исторической точностью, была выверена каждая деталь.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Кавалерия пошла в атаку

«В этом году мы постарались сделать картинку ярче, добавив пиротехнику, декорации на поле. Например, построили домики, которые во время сражения сгорели. Мы действительно постарались показать, как все происходило на самом деле, как Таганрог горел. Изюминкой фестиваля стало участие кавалерии, так как по истории казаки-конники были одной из основных сил ополчения. Они и захватили судно англичан», — отметил руководитель военно-исторического клуба «Защита» Павел Ждамиров.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Реконструкция боя

Крупный портовый город Таганрог был в годы Крымской войны лакомым куском для англо-французов. В то время все города на побережье Азовского моря сдавались без боя, а потому Таганрог тоже считался легкой добычей. Но казаки и ополченцы дали решительный отпор врагу. Трижды русская армия отражала удар чужеземцев и одержала победу.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Победа русского оружия

В память о защитниках приморского города в годы Крымской войны у Свято-Никольского храма установлен мемориал. К монументу таганрожцы каждый год возлагают цветы. А стены церкви до сих пор хранят пушечные ядра, выпущенные врагом в 1855 году.

Фестиваль, посвященный славе русского оружия, продолжился во Дворце Алфераки, где участники реконструкции собрались на костюмированный исторический бал. Организаторы считают, что забывать героические страницы российской истории нельзя, а потому «Оборона Таганрога 1855 года» должна войти в туристический календарь.