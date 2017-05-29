Тегеран, 29 мая, 2017, 03:56 — ИА Регнум. «Иранская ядерная сделка», одно из серьезных достижений предыдущего американского президента Обамы, является объектом неуемной критики президента нынешнего. Яростные усилия президента Трампа направлены на отмену этой, по его выражению «самой худшей сделки». В какую сторону теперь развернется атака уже прославившегося своей настойчивостью американского лидера, рассматривает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Ближний Восток

Замысел создания «арабского НАТО», который занимает так много места в сегодняшнем информационном поле, предполагает также «персидский Варшавский договор». Т. е. по идее создателей, закупленное недавно Саудовской Аравией оружие будет роздано широкому кругу суннитских мусульман, для «защиты от агрессивных шиитов», прежде всего Ирана. Для США эта стратегия означает возможность сбросить финансовые и организационные вопросы на Саудовскую Аравию и Израиль, который также решил поучаствовать в создании данного военного блока.

Причем наличие в этой компании Израиля представляется несколько курьезным. Вероятно, определенные израильские круги решили, что если назвать арабских недоброжелателей Израиля «Восточным НАТО», то это отменит какое-либо взаимное непонимание.

Возможно, здесь есть рациональное зерно, во всяком случае, конкурентная борьба, которая возникнет между странами и группировками, претендующими на вступление в новую структуру поддержания мира, может отвлечь особо рьяных от старых методов ведения диалога.

Подробности читайте в статье: «Арабское НАТО»: Трамп не отступится от идеи изоляции Ирана

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