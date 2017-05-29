Киев, 29 мая, 2017, 03:28 — ИА Регнум. «Экстренные меры по отмывке информации о происхождении», примененные Украиной к донецкому и российскому углю и газу дают положительный результат. Об этом свидетельствует рост запасов энергоносителей на Украине по всему спектру. Подробнее о состоянии дел в украинской энергетической сфере читайте в статье Восточно-Европейской редакцииИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Энергетика

Действительно, что может быть лучше для киевской пропаганды, чем ситуация, когда и российские газ с углем закупаются исправно, и праздник по поводу отсутствия «политически нежелательных» российских энергоносителей на укропатриотической улице продолжается? Кроме того, на этом фоне украинские энергетики проводят смелый эксперимент по сокращению потребления угля за счет увеличения нагрузки на атомные электростанции.

Лучше бы, конечно, не шутить с ядерным джинном, но давать советы нынешним украинским властям — только портить. Ведь введенный 15 февраля сего года режим ЧП в энергетике, продлен еще на один месяц. Эта практика позволяет хозяевам генерирующих мощностей, образно говоря «ходить на голове», не заботясь о сохранности оборудования, линий передач и прочих мелочах, придуманных человечеством без учета особенностей современной украинской политики. «Чрезвычайное же!», не унывают украинские энергетики, «жги моторесурс!». А надо будет, еще продлят.

И только один Ринат Ахметов, наплевав на осуждение и непонимание окружающих укрооптимистов, продолжает упорно возить на Украину так необходимый для ее экономики кузбасский антрацит. Пока у его холдинга «ДТЭК-Энерго» это получается. Есть мнение, что наступит время, и сотни тысяч тонн доставленного несмотря ни на какие препоны Ринатом груза еще заставят неблагодарное пока население Украины вспомнить его добрым словом.

Читайте подробности в статье: Постоянный режим ЧП — это идеально для нынешней Украины: обзор энергетики

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