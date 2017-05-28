Лондон, 29 мая, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Досрочные выборы состоятся в Великобритании уже совсем скоро, 8 июня. Лейбористы уже представили свою предвыборную программу. Что выражает и что предъявляет действующей власти основная оппозиционная сила, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

ИА REGNUM Великобритания

Представленная в форме манифеста программа под лозунгом «Для многих, не для немногих» в некоторых моментах отдает популизмом (например, в обещании сделать страну лучше, где каждый будет справедливо вознагражден за свою работу и процветание будет распределено), однако настораживает соотечественников не это, а, напротив, радикализм реформ, которые предлагают лейбористы. Вероятно, с этим связано падение числа голосующих за лейбористов. За них все еще отдается довольно много голосов (последние опросы сулят им до 33%), но правящая партия заметно их опережает.

Что еще обещают британские левые? Изменение налоговой политики в интересах большинства, развитие промышленности, резкий рост инвестиций в инфраструктуру, коммуникации и транспорт, защита национального здравоохранения от приватизации, рост расходов на общественные поликлиники, рост минимальной почасовой оплаты и равноправие.

По мнению профессора Лондонского университетского колледжа Филиппа Марльера, данная программа ставит британский лейборизм на левый фланг европейского социал-демократического движения. Какое число британцев отзовутся на эти лозунги и захотят видеть исполненными эти обещания, мы узнаем через считаные дни.

Подробности читайте здесь: Британские выборы: мёртвый лейборизм не лечится радикализмом

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