Пекин, 29 мая, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Страстно желавший вступить в революционную борьбу, вдохновленный работой Владимира Ленина, Мао принял участие в массовых антиимпериалистических митингах, оказавшихся базой будущей Коммунистической партии Китая. Вскоре эта партия была создана, и Мао, исполнявший в ней одну из ключевых ролей, получает шанс реализовать свои давние стремления к крупному национальному проекту.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мао Цзэдун

Мао был уверен, что и Гитлер, и русский царь, и китайский император были оторваны от своего народа — и потому потеряли позиции; ту же логику развития он видел и в отношении американского империализма, пока еще сильного и владеющего атомным оружием, но тоже оторванного от народа, а потому обреченного.

Не скрываясь, он обвинял империализм США в убийстве граждан других государств и своего собственного народа, а Никсона называл и вовсе фашистом. Твердо верящий в победу народа Америки над фашистским господством, Мао призывал народы всего мира объединить усилия против американских агрессоров.

Это говорилось в 1970 году. Прошло два года — и Мао уже любовно пожимал руку Никсона, а их встреча создала базу для союза США и КНР против СССР.

Почему это произошло, читайте здесь: «Народы всего мира, сплачивайтесь и громите американских агрессоров»

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