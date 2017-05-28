Реформа Конституции в Польше. О каких правах заявляют автономисты?
Варшава, 29 мая, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Существующее с 1990 года Движение силезских автономистов, выступающее за преобразование Польши в «региональное государство», призывает польского президента Анджея Дуду восстановить Силезскую автономию. Автономия, ликвидированная 6 мая 1945 года, ныне является одной из провинций Польши. Ситуацию рассматривает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
По мнению Движения, автономия для Силезии должна включать возможность собственного правительства и Казначейства, причем большая часть собираемых им налогов должна направляться не Варшаве, а самой автономии. Польской столице отводится решение вопросов дипломатического и оборонного характера. Более того — автономисты просят Дуду включить в референдум по Конституции вопрос о признании права на региональные автономии для всех польских воеводств.
Заявляя о необходимости конституционной реформы, Дуда подчеркивает, что народ должен выразить свое мнение относительно ролей Сената, Сейма и президента, а также в отношении прав и свобод граждан — есть ли такие, которые, по мнению поляков, нуждаются в усилении.
Войдет ли в число этих прав постулируемое автономистами право на создание региональной автономии? Подробности читайте здесь: От Республики Польша к Польской Федеративной Республике?
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