Варшава, 29 мая, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Существующее с 1990 года Движение силезских автономистов, выступающее за преобразование Польши в «региональное государство», призывает польского президента Анджея Дуду восстановить Силезскую автономию. Автономия, ликвидированная 6 мая 1945 года, ныне является одной из провинций Польши. Ситуацию рассматривает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Olek Remesz Флаг первой Речи Посполитой

По мнению Движения, автономия для Силезии должна включать возможность собственного правительства и Казначейства, причем большая часть собираемых им налогов должна направляться не Варшаве, а самой автономии. Польской столице отводится решение вопросов дипломатического и оборонного характера. Более того — автономисты просят Дуду включить в референдум по Конституции вопрос о признании права на региональные автономии для всех польских воеводств.

Заявляя о необходимости конституционной реформы, Дуда подчеркивает, что народ должен выразить свое мнение относительно ролей Сената, Сейма и президента, а также в отношении прав и свобод граждан — есть ли такие, которые, по мнению поляков, нуждаются в усилении.

Войдет ли в число этих прав постулируемое автономистами право на создание региональной автономии? Подробности читайте здесь: От Республики Польша к Польской Федеративной Республике?

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