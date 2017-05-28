Дно, Псковская область, 28 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 28 мая, на станции Дно Октябрьской железной дороги (ОЖД) сошли с рельсов четыре цистерны грузового поезда, груженые мазутом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОЖД, в одной из цистерн наблюдалась капельная течь.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

Инцидент произошёл в 2:25. К 12:46 на станции были завершены работы по устранению последствий схода цистерн.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — отметили в пресс-службе ОЖД.

Причина схода устанавливается. Задержек в движении поездов на данном участке не было.

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту ЧП на станции Дно проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа, сообщили в ведомстве.