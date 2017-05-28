Ереван, 28 мая, 2017, 14:58 — ИА Регнум. 28 мая в Армении торжественно отмечается День Первой Республики или День восстановления суверенитета. 28 мая 1918 г. была восстановлена независимость Армении, которая более шести веков находилась под игом разных завоевателей.

Photolure Мемориальный комплекс Сардарапатской битвы

В этот день армянским воинским частям и ополченцам в районе железнодорожной станции Сардарапат — всего в нескольких десятках километров от Еревана удалось остановить и разбить вторгшихся в Восточную Армению турецких оккупантов.

После победы в России Октябрьской революции русские войска покинули занятые в ходе Первой мировой войны области Западной Армении, оголив Кавказский фронт. Воспользовавшись этим, Турция решила не только возвратить себе Западную Армению, но и захватить Восточную Армению и всё Закавказье. Нарушив заключённое в декабре 1917 года Эрзинджанское перемирие, турецкие войска 10 февраля 1918 года перешли в наступление, до конца апреля заняв Эрзинджан, Эрзурум, Саракамыш, Карс, а 15 мая — Александрополь (ныне Гюмри).

Под натиском превосходящих сил противника подразделения Армянского корпуса генерала Товмаса Назарбекова отступали, прикрывая толпы западноармянских беженцев, уходивших вместе с ними.

Общее руководство армянскими войсками на сардарапатском направлении было возложено на генерала Мовсеса Силикова. Основные силы этой группы войск под командованием полковника Даниела Бек-Пирумяна были сосредоточены на направлении главного удара турецких войск. Обеспечение тыла армянских частей и оборона Эривани (Еревана) были возложены на Арама Манукяна.

Сардарапатское сражение проходило 21 — 28 мая 1918 года. Стотысячной турецкой армии Вехиба-паши противостояло двадцатитысячное армянское войско, состоявшее из солдат и офицеров, вооруженных винтовками и пулеметами старой русской армии. Столько же было ополченцев и бойцов вспомогательного войска.

«Армяне, вперед! Решается судьба Отечества!» — этот призыв Пирумяна нашел широкий отклик среди всех слоев населения. В ополчение влились десятки тысяч рабочих, ремесленников, крестьян, вооруженных вилами, пиками, кинжалами. Был создан и женский батальон для помощи раненым, налажено снабжение войск водой и пищей.

Турки двигались по долине Аракса с запада на восток по направлению к Еревану. Пирумян встретил их авангардные части за Эчмиадзином, серией удачных ударов разбил их и принудил отступить.

26 мая 1918 года, после распада Закавказского Сейма и провозглашения Грузией своей независимости, Армянский национальный совет в Тифлисе объявил себя «верховной и единственной властью армянских уездов». 28 мая Армянский Национальный Совет объявил о независимости Армении, а 29 мая заседание Западного и Восточного бюро АРФ Дашнакцутюн назначило архитектора Ованеса Каджазнуни первым премьер-министром независимой Армении и выбрало Ереван столицей нового государства.

Образование Республики Армении ознаменовало собой восстановление армянской государственности через пять с половиной веков после падения Киликийского армянского государства (1375).

Сражение рассматривается не только как остановившее наступление турецких войск на Армению, но и предотвратившее полное уничтожение армянского народа. В честь разгрома турецкой армии 26 мая 1918 года к 50-ой годовщине битвы в мае 1968 года был открыт архитектурный ансамбль Сардарапат. В этот памятный для Армении день к мемориалу приходят отдать дань памяти героям сардарапатской битвы первые лица государства и простые граждане страны.

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 28 мая, в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, высшим руководством республики и посетившими мемориальный комплекс гостями принял участие в праздновании, посвящённом Празднику Республики.

Согласно официальному сайту главы государства, Саргсян возложил венок к памятнику, увековечивающему память героев Сардарапатской битвы, и воздал дань уважения.

Президент также обратился с поздравительным посланием по случаю Праздника Республики:

Дорогие соотечественники,

Поздравляю всех нас с Праздником Республики!

Майские победы 1918 года открыли новую и славную страницу в многовековой истории армянского народа. В сражениях под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой наши предки завоевали право на жизнь. Эти битвы были последним и отчаянным усилием оказавшегося на краю уничтожения народа, призванным защитить последние клочки земли нашей исторической родины и спасти последние осколки нашего народа. Этот, кажущийся невероятным подвиг совершили все слои нашего народа. Они действовали с исключительным единством и организованностью, самоотверженной храбростью и неотступной волей. Они действовали с высоким уровнем национального сознания и исторической ответственности.

Новая независимая Армения родилась под ливнем залпов Первой мировой войны.

Мы каждый год, как клятву верности повторяем одну простую истину: не будь 28 мая 1918 года, не было бы Советской Армении и не было бы сегодняшней Республики Армения.

В течение всей истории армянского народа мы, наверное, не были лишены государственности на большее время, чем тот период, который непосредственно предшествовал 28 мая. И, несомненно, мы не имели более тяжёлой и трагичной судьбы в какую либо предшествующую эпоху. Вот почему восстановление 99 лет назад государственности было вдвойне дорого и ценно, и сегодня свято для каждого армянина. Республика Армения дала своим гражданам не только независимою государственность, но также права и свободы человека, которые уже были закреплены законами.

Сегодняшняя Армения также родилась в горниле огня войны, но на этот раз, на Арцахском фронте. Мы, граждане нынешней Армении, верны заветам Первой Республики.

Дорогие соотечественники,

Вновь поздравляю всех нас с этим величайшим праздником. Желаю мира и творческого труда во имя прогресса и благоденствия нашей страны.

Да здравствует Республика Армения!

Слава армянскому народу!»

28 мая важная дата в процессе строительства нашего государства и демократии. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армени Карен Карапетян.

Поздравляю всех с Днем первой Республики. 28 мая важная дата в процессе строительства нашего государства и демократии.

Несмотря на все трудности и кажущиеся непобедимыми вызовы, в 1918 году наш народ героически завоевал свое право на жизнь и будущее. Сегодня мы обязаны продолжить этот путь, символизирующий нашу независимость и ценности свободы. Вновь поздравляю всех нас, желаю мира и высокого праздничного настроения».

Карапетян разметил видеролик рок-группы System of a Down на песню «Сардарапат».