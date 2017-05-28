«Не будь 28 мая 1918 года, не было бы сегодняшней Республики Армения»
Ереван, 28 мая, 2017, 14:58 — ИА Регнум. 28 мая в Армении торжественно отмечается День Первой Республики или День восстановления суверенитета. 28 мая 1918 г. была восстановлена независимость Армении, которая более шести веков находилась под игом разных завоевателей.
В этот день армянским воинским частям и ополченцам в районе железнодорожной станции Сардарапат — всего в нескольких десятках километров от Еревана удалось остановить и разбить вторгшихся в Восточную Армению турецких оккупантов.
После победы в России Октябрьской революции русские войска покинули занятые в ходе Первой мировой войны области Западной Армении, оголив Кавказский фронт. Воспользовавшись этим, Турция решила не только возвратить себе Западную Армению, но и захватить Восточную Армению и всё Закавказье. Нарушив заключённое в декабре 1917 года Эрзинджанское перемирие, турецкие войска 10 февраля 1918 года перешли в наступление, до конца апреля заняв Эрзинджан, Эрзурум, Саракамыш, Карс, а 15 мая — Александрополь (ныне Гюмри).
Под натиском превосходящих сил противника подразделения Армянского корпуса генерала Товмаса Назарбекова отступали, прикрывая толпы западноармянских беженцев, уходивших вместе с ними.
Общее руководство армянскими войсками на сардарапатском направлении было возложено на генерала Мовсеса Силикова. Основные силы этой группы войск под командованием полковника Даниела Бек-Пирумяна были сосредоточены на направлении главного удара турецких войск. Обеспечение тыла армянских частей и оборона Эривани (Еревана) были возложены на Арама Манукяна.
Сардарапатское сражение проходило 21 — 28 мая 1918 года. Стотысячной турецкой армии Вехиба-паши противостояло двадцатитысячное армянское войско, состоявшее из солдат и офицеров, вооруженных винтовками и пулеметами старой русской армии. Столько же было ополченцев и бойцов вспомогательного войска.
«Армяне, вперед! Решается судьба Отечества!» — этот призыв Пирумяна нашел широкий отклик среди всех слоев населения. В ополчение влились десятки тысяч рабочих, ремесленников, крестьян, вооруженных вилами, пиками, кинжалами. Был создан и женский батальон для помощи раненым, налажено снабжение войск водой и пищей.
Турки двигались по долине Аракса с запада на восток по направлению к Еревану. Пирумян встретил их авангардные части за Эчмиадзином, серией удачных ударов разбил их и принудил отступить.
26 мая 1918 года, после распада Закавказского Сейма и провозглашения Грузией своей независимости, Армянский национальный совет в Тифлисе объявил себя «верховной и единственной властью армянских уездов». 28 мая Армянский Национальный Совет объявил о независимости Армении, а 29 мая заседание Западного и Восточного бюро АРФ Дашнакцутюн назначило архитектора Ованеса Каджазнуни первым премьер-министром независимой Армении и выбрало Ереван столицей нового государства.
Образование Республики Армении ознаменовало собой восстановление армянской государственности через пять с половиной веков после падения Киликийского армянского государства (1375).
Сражение рассматривается не только как остановившее наступление турецких войск на Армению, но и предотвратившее полное уничтожение армянского народа. В честь разгрома турецкой армии 26 мая 1918 года к 50-ой годовщине битвы в мае 1968 года был открыт архитектурный ансамбль Сардарапат. В этот памятный для Армении день к мемориалу приходят отдать дань памяти героям сардарапатской битвы первые лица государства и простые граждане страны.
Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 28 мая, в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, высшим руководством республики и посетившими мемориальный комплекс гостями принял участие в праздновании, посвящённом Празднику Республики.
Согласно официальному сайту главы государства, Саргсян возложил венок к памятнику, увековечивающему память героев Сардарапатской битвы, и воздал дань уважения.
Президент также обратился с поздравительным посланием по случаю Праздника Республики:
Дорогие соотечественники,
Поздравляю всех нас с Праздником Республики!
Майские победы 1918 года открыли новую и славную страницу в многовековой истории армянского народа. В сражениях под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой наши предки завоевали право на жизнь. Эти битвы были последним и отчаянным усилием оказавшегося на краю уничтожения народа, призванным защитить последние клочки земли нашей исторической родины и спасти последние осколки нашего народа. Этот, кажущийся невероятным подвиг совершили все слои нашего народа. Они действовали с исключительным единством и организованностью, самоотверженной храбростью и неотступной волей. Они действовали с высоким уровнем национального сознания и исторической ответственности.
Новая независимая Армения родилась под ливнем залпов Первой мировой войны.
Мы каждый год, как клятву верности повторяем одну простую истину: не будь 28 мая 1918 года, не было бы Советской Армении и не было бы сегодняшней Республики Армения.
В течение всей истории армянского народа мы, наверное, не были лишены государственности на большее время, чем тот период, который непосредственно предшествовал 28 мая. И, несомненно, мы не имели более тяжёлой и трагичной судьбы в какую либо предшествующую эпоху. Вот почему восстановление 99 лет назад государственности было вдвойне дорого и ценно, и сегодня свято для каждого армянина. Республика Армения дала своим гражданам не только независимою государственность, но также права и свободы человека, которые уже были закреплены законами.
Сегодняшняя Армения также родилась в горниле огня войны, но на этот раз, на Арцахском фронте. Мы, граждане нынешней Армении, верны заветам Первой Республики.
Дорогие соотечественники,
Вновь поздравляю всех нас с этим величайшим праздником. Желаю мира и творческого труда во имя прогресса и благоденствия нашей страны.
Да здравствует Республика Армения!
Слава армянскому народу!»
28 мая важная дата в процессе строительства нашего государства и демократии. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армени Карен Карапетян.
Поздравляю всех с Днем первой Республики. 28 мая важная дата в процессе строительства нашего государства и демократии.
Несмотря на все трудности и кажущиеся непобедимыми вызовы, в 1918 году наш народ героически завоевал свое право на жизнь и будущее. Сегодня мы обязаны продолжить этот путь, символизирующий нашу независимость и ценности свободы. Вновь поздравляю всех нас, желаю мира и высокого праздничного настроения».
Карапетян разметил видеролик рок-группы System of a Down на песню «Сардарапат».