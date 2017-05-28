Париж, 28 мая, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Новый президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большим уважением относится к России. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Journal Du Dimanche, опубликованному сегодня, 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин прибудет в Париж с официальным визитом, где проведет переговоры с Макроном.

Макрон сказал, что с уважением относится к России, а также пояснил, что пригласил президент России Владимира Путина в Париж в рамках дипломатических отношений между двумя странами, насчитывающими уже 300 лет.

«У меня будет требовательный диалог с Владимиром Путиным, в ходе которого будут затронуты все необходимые для рассмотрения проблемы», — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган «придерживаются политики силы, но это меня не пугает». Макрон пообещал, что в ходе двусторонних переговоров с каждым из этих лидеров он не уступит позиции Франции.

Также Макрон заявил, что при встрече с Путиным он обсудит вопросы взаимодействия двух стран по ситуации в Сирийской Арабской Республике для создания долгосрочного политического решения этого конфликта.