Калуга, 28 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум. 29 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Калужской области, освобождено условно-досрочно (УДО) в первом квартале 2017 года. На аналогичный период прошлого года было освобождено 11 человек. Об этом 28 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Александр Зайко.

40.fsin.su В колонии

По его словам, за три месяца этого года комиссиями рассмотрено 111 ходатайств об УДО. В суды направлено 44 представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (АППГ — 19).

«В первом квартале 2017 года в исправительных учреждениях на территории региона на 33% снизилось количество злостных нарушений, а в целях стимулирования правопослушного поведения применена 1461 мера поощрения», — сказал подполковник Зайко.

По состоянию на 1 января 2017 года в исправительных учреждениях УФСИН России по Калужской области числилось 4932 осужденных. Также на учете в уголовно-исполнительной инспекции на начало 2017 года состояло 1904 лица, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

На территории области действует девять пенитенциарных учреждений, из них — семь исправительных колоний, одна из них для содержания осужденных женщин, одно лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании осужденных больных туберкулезом, а также два следственных изолятора.