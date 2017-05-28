Москва, 28 мая, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о первом удачном полете нового российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21−300. Об этом он сообщил сегодня, 28 мая, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Denis Fedorko Полёт самолёта МС-21

«Летаем», — написал Рогозин на своей странице в Facebook, разместив в записи фотографии самолета в воздухе.

Ранее пользователи социальных сетей выложили любительские видеозаписи полета МС-21−300.

Первый полет состоялся в Иркутской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21−300 («Магистральный самолет XXI века») — гражданский проект корпорации «Иркут» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию»).

Это уже второй после Sukhoi Superjet 100(SSJ, ближнемагистральный самолет — ИА REGNUM ) масштабный российский проект в области гражданской авиации.

Самолет узкофюзеляжный, среднемагистральный, рассчитан на осуществление перелетов на расстояния порядка 6 тыс. километров. МС-21−300 создан в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.