Москва, 28 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. О деятельности уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой даже нельзя сказать, что эта деятельность «вызывает вопросы». К сожалению, всё наоборот становится предельно ясно. Детский омбудсмен, чья работа (а то и миссия) — защищать детей, приняла противоположную сторону. Намеренно это сделано или нет, осознанно или нет, результат является фактом: деятельность Анны Кузнецовой обманула ожидания общества. Председатель организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян обратилась к детскому омбудсмену с открытым письмом, в котором объясняет причины своего выхода из Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.

Рене Магритт. Уроки тьмы. 1956

Самой крупной ошибкой Кузнецовой является отсутствие уверенной позиции в области семейной политики. Непонимание разницы между добром и злом в этой важнейшей сфере, дружба с теми, с кем общественникам приходиться бороться и от кого семьи вынуждены защищаться, — это шаги, которых не ждали от Кузнецовой.

После того как президент РФ заинтересовался случаями неправомерного отобрания детей из родных семей, детский омбудсмен вместо того, чтобы предоставить главе государства правдивые данные, пришла к позитивному выводу, что в России все спокойно. Случаи нарушений единичны, так, перегибы на местах, а если изымают — то по закону. Предав, таким образом, не только общее дело — борьбу за семьи, но и сами эти семьи, и самих этих детей, чьи права она (вроде как) обязана защищать, Кузнецова показала себя не как защитник прав детей, а как не оправдывающий общественного доверия чиновник.

Как известно, помимо РВС из Общественного совета вышли и многие другие его участники, представлявшие другие родительские и правозащитные организации, многие из них примут участие в Круглом столе, который состоится 29 мая 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM. Остается надеяться, что такая однозначная и предельно конкретная реакция на заявления и действия Кузнецовой приведет к соответствующему организационному результату.

Подробнее о том, в чем и как именно детский омбудсмен не разделяет получившие поддержку президента представления о необходимости ликвидации рынка детей в России, читайте здесь: «Ваша деятельность обманула ожидания общества».

О борьбе с ювенальной юстицией и политике в области защиты семьи и детей в России читайте в других статьях Марии Мамиконян.

Новость впервые опубликована в ИА REGNUM 25.05.2017 в 07:46