Москва, 28 мая, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Китайская Народная Республика и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересованы идеей создания большого евразийского партнерства. Об этом сказано в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам I съезда Ассамблеи народов Евразии, которое зачитала руководитель Россотрудничества Любовь Глебова.

Ichwan Palongengi Китай и страны АСЕАН

«На обеспечение благополучия, процветания, устойчивого развития нашего континента направлена инициатива президента Владимира Владимировича Путина по созданию большого евразийского партнерства. Видим в этом хорошую возможность построения нового экономического пространства от Атлантики до Тихого океана», — сказано в приветственном послании Лаврова.

Глава МИД РФ уверен, что идею интеграции на просторах Евразии поддерживают китайские друзья, заинтересованность проявляет также АСЕАНовская десятка.

Также глава российского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что работа I съезда Ассамблеи народов Евразии, отличающегося насыщенной программой и авторитетным составом участников, будет способствовать упрочению доверия и взаимопонимания между народами Евразии, продвижению в межгосударственном общении ценностей равноправия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, сегодня в Москве проходит пленарное заседание съезда созданной накануне Ассамблеи народов Евразии и VII съезда Ассамблеи народов России.