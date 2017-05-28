Ставрополь, 28 мая, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае нашли решение для обеспечения безопасности населенных пунктов и сохранения дамбы при спуске паводковых вод из Отказненского водохранилища. В регионе началось строительство обводного канала для спуска воды из гидрообъекта.

Walterwefer Водохранилище

В ночь на 28 мая военные и силы МЧС обследовали район вокруг Отказненского водохранилища и других водных объектов Ставрополья с помощью армейской техники. Чтобы снизить риски схода вод во время спуска через шлюзы в населенных пункты вокруг водохранилища и для сохранения дамбы было принято решение построить обводной канал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Его строительство уже началось. Вместе с тем, в Советском районе края техника МЧС и спасатели находятся в режиме повышенной готовности в случае необходимости проведения эвакуации. Подготовлены свыше тысячи грузовиков и 200 автобусов.

Полиция круглосуточно патрулирует районы подтоплений, чтобы обеспечить сохранность имущества от мародеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае из-за паводков действует режим ЧС. Самые сильные подтопления в Минераловодском городском округе. Там погибли два человека.

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Далее «большая вода» спустилась по реке Кума в Георгиевский и Советский районы. Всего на востоке края в зоне подтоплений остаются порядка 40 тыс. человек. Там эвакуирована часть населения из опасных зон.

По данным на 28 мая, уровень воды в некоторых реках немного снизился, но в реке Кума он остается опасным. В девяти муниципалитетах остаются подтопленными более 1,5 тыс. домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Эвакуированы около 2,5 тыс. человек, 200 из них находятся в эвакуационных пунктах.

В крае работают 24 комплексных пункта жизнеобеспечения. Людям подвозят питание и воду. Спасатели, росгварейцы, полиция, казачество, курсанты принимают участие в спасении людей и защите их имущества.

Одновременно идет вакцинация населения в подтопленных территориях от дизентерии и гепатита А. Идет подсчет ущерба и выплата компенсации пострадавшим от паводка.

Угроза новых паводков в крае сохраняется. По данным Гидрометцентра региона, 28 мая в крае ожидается сильный дождь с грозой и градом с порывами ветра до 18 м/с.