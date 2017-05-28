Манила, 28 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Боевики-исламисты убили 19 мирных жителей в провинции Минданао на юге Филиппин. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает AFP.

Keith Kristoffer Bacongco Боевик филиппинских исламистов

Сообщается, что в ходе столкновений исламистских боевиков и правительственных сил в провинции Минданао погибли как минимум 19 мирных жителей. При этом общее число жертв столкновений достигло 85.

По данным властей убийство гражданских лиц произошло в городе Марави, где в настоящий момент продолжается противостояние правительственных вооруженных сил и исламистов, поддерживающих террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В числе погибших три женщины и ребенок. Тела жертв обнаружены военными недалеко от университета города. Расследование обстоятельств гибели мирных жителей ещё не проводилось.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Филиппин применили вертолеты с управляемыми ракетами, чтобы обстрелять позиции боевиков.

Напомним, столкновения начались 22 мая сразу после того, как президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву с официальным визитом. Дутерте вынужден был срочно прервать визит в Москву и 23 мая вернулся на родину.