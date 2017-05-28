Иркутск, 28 мая, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Сообщается, что полет прошел по плану без происшествий.

Government.ru Самолёт МС-21

Напомним, МС-21−300 — это первый российский среднемагистральный самолет, сделанный полностью по западным стандартам с учетом мировых тенденций и реального спроса на рынке.

Это уже второй после Sukhoi Superjet 100(SSJ, ближнемагистральный самолет — ИА REGNUM ) масштабный российский проект в области гражданской авиации.

Самолет узкофюзеляжный, среднемагистральный, рассчитан на осуществление перелетов на расстояния порядка 6 тыс. километров. МС-21−300 создан в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.