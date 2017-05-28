Калуга, 28 мая, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Общественно-культурная акция «Боевой расчет» состоялась в Тарусе Калужской области в преддверии Дня пограничника 27 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В рамках акции, как это принято на пограничных заставах, поименно назвали героев-пограничников, отдавших свою жизнь за Родину

Советский плакат

Вместе с ветеранами пограничных войск, в праздничном шествии приняли участие руководители города и района, представители военкомата, депутаты, учащиеся тарусских школ. В программе мероприятия были также концертные и литературные выступления.

«В нашем городе такое мероприятие прошло впервые, но очень хочется, чтобы оно стало ежегодным. Я сам служил в пограничных войсках, это большая честь и ответственность. Считаю, что сегодня важно уделять особое внимание работе по военно-патриотическому воспитанию молодых людей, повышению у них интереса к службе в армии. Именно с этой целью мы и проводим такую акцию», — заявил депутат городской думы Тарусы, организатор мероприятия Александр Голованов.

Ежегодно 28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. Накануне праздника 27 мая в 19:00 на всем пространстве Российской Федерации ветераны-пограничники собираются у памятных мест для проведения боевого расчета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 28 мая поздравил военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Российский лидер выразил пограничникам благодарность за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач, а также за честную службу Родине и народу.