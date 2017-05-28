Москва, 28 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Альиеву в связи с национальным праздником в его стране — Днем Республики. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

В поздравительной телеграмме Путин отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и её важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российский лидер высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнёрства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

Также Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнерских связей между Россией и Азербайджаном.