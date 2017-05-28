Ставрополь, 28 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае после схода паводковых вод в дачном домике нашли тела двух человек. Мужчина и женщина погибли во время паводков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

26.mchs.gov.ru Глава МЧС Владимир Пучков посещает пострадавших от паводка

Тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины нашли местные жители в домике садового товарищества города Минеральные Воды. Именно в этом округе удар стихии был наиболее сильным.

Двое погибших проживали у себя на даче и находились там во время стихии.

Пока подробностей обстоятельств гибели людей не сообщается. Проводится проверка. Причины смерти раскроют результаты судебно-медицинской экспертизы.

«Мама и ее муж знали об эвакуации, им и соседи несколько раз говорили: «Уходите». Но они отказались. У них было большое хозяйство. Даже козы были, видимо, из-за них решили остаться», — рассказала дочь погибшей женщины.

Она считает, что мама проявила самонадеянность, не пожелав эвакуироваться из бедственной зоны, сообщает ИА REGNUM администрация Минераловодского округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок на Ставрополья начался 24 мая. 25 мая в регионе введен режим ЧС, который действует до сих пор.

По данным на 28 мая, паводковые воды на Ставрополье сходят. За 27 мая вода ушла из 230 домов. В девяти муниципалитетах остаются подтопленными более 1,5 тыс. домов.

Эвакуированы около 2,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. 200 из них находятся в эвакуационных пунктах. В крае работают 24 комплексных пункта жизнеобеспечения. Людям подвозят питание и воду.

Спасатели, росгварейцы, полиция, казачество, курсанты принимают участие в спасении людей и защите их имущества. Дополнительно привлечены 35 аварийно-восстановительных бригад со спецоборудованием.

Из Москвы прибыли 200 курсантов старших курсов Академии гражданской зашиты и Академии государственной противопожарной службы. Самолет МЧС доставит в паводковую зону 30 световых башен из Республики Крым.

По данным Гидрометцентра региона, 28 мая в крае ожидается сильный дождь с грозой и градом, при грозе порывы северо-западного ветра до 18 м/с.

Сохраняется подъём уровней воды до опасных отметок и угроза паводка.